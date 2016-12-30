На трасі під Миколаєвом невідомі нападники відібрали у водія вантажівки 350 тис. грн

Як стало відомо, 49-річний мешканець м. Одеса, водій приватного підприємства, рухаючись по автодорозі “Єланець-Вознесенськ”, за 4,5 км до м. Вознесенськ, зупинив свій автомобіль на узбіччі дороги. Приблизно о 14:30 годині до автомобіля заявника під’їхав легковик “Audi”. Із салону якого вийшли четверо чоловіків, обличчя яких були закриті балаклавами. Незнайомці, погрожуючи водієві та його 39-річному пасажиру предметом, ззовні схожим на ніж, та застосувавши до заявника фізичне насильство, забрали з салону автомобіля сумку, в якій знаходились грошові кошти підприємства в сумі 350 тис. грн, документи на товар та особисті документи водія.

Слідчим відділенням Вознесенського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 КК України (розбій), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

З метою затримання нападників в області введено в дію оперативний план “Перехоплення”.