На трассе под Николаевом неизвестные нападавшие отобрали у водителя грузовика 350 тыс. грн
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. На трассе под Николаевом неизвестные нападавшие отобрали у водителя грузовика "Mercedes Atego" деньги в сумме 350 тыс. грн и документы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Как стало известно, 49-летний житель Одессы, водитель частного предприятия, двигаясь по автодороге "Еланец-Вознесенск", за 4,5 км до Вознесенска, остановил свой автомобиль на обочине дороги. Примерно в 14:30 часов к автомобилю заявителя подъехал автомобиль "Audi". Из салона которого вышли четверо мужчин, лица которых были скрыты балаклавами. Незнакомцы, угрожая водителю и его 39-летнему пассажиру предметом, внешне похожим на нож, и применив к заявителю физическое насилие, забрали из салона автомобиля сумку, в которой находились денежные средства предприятия в сумме 350 тыс. грн, документы на товар и личные документы водителя .
Следственное отделение Вознесенского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины (разбой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
С целью задержания нападавших в области введено в действие оперативный план "Перехват".