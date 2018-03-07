На трасі Київ-Харків зіткнулись чотири вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Чутовому Полтавської області на трасі "Київ - Харків" зіткнулись одразу чотири вантажівки. Про це повідомила прес-служба поліції Полтавщини, передає УНН.
“Подія сталася сьогодні близько 7:20 поблизу автостанції районного центру. На щастя, ніхто з громадян не постраждав. 4 вантажних автомобілі отримали механічні пошкодження”, — зазначили в поліції.
Рух транспорту автодорогою не припинили, проїзд відбувається однією смугою.
“Дорожній рух на місці регулюють інспектори груп реагування патрульної поліції Чутівського відділення та наряди патрульної поліції області. Вживаються заходи по усуненню вантажівок з проїжджої частини”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військовий бронеавтомобіль “КрАЗ Кугуар” перекинувся на проспекті Перемоги в Києві.