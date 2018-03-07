На трассе Киев-Харьков столкнулись четыре грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Чутово Полтавской области на трассе "Киев - Харьков" столкнулись сразу четыре грузовика. Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, передает УНН.
"ЧП произошло сегодня около 7:20 возле автостанции районного центра. К счастью, никто из граждан не пострадал. 4 грузовых автомобиля получили механические повреждения", - отметили в полиции.
Движение транспорта по автодороге не прекратили, проезд происходит по одной полосе.
"Дорожное движение на месте регулируют инспекторы групп реагирования патрульной полиции Чутовского отделения и наряды патрульной полиции области. Принимаются меры по устранению грузовиков с проезжей части", - говорится в сообщении.
Напомним, военный бронеавтомобиль "КрАЗ Кугуар" перевернулся на проспекте Победы в Киеве.