На тлі можливого вторгнення в Україну: МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від побічних ефектів і санкцій, введених західними урядами по відношенню до Росії в разі вторгнення в Україну. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає УНН з посиланням на Reuters.
Георгієва заявила, що санкції неминуче перервуть деякі фінансові транзакції і функціонування фінансової системи, особливо якщо санкції обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.
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“Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 мільярдів доларів", — сказала Георгієва.
Глава МВФ заявила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи на благо українського народу і необхідність підтримки відновлення світової економіки.
Як зазначає видання, криза призвела до підвищення цін на енергоносії, особливо в Європі, а припинення поставок зерна з України може посилити підвищувальний тиск на ціни на продовольство.
Георгієва сказала, що у МВФ є близько 2,2 мільярда доларів в рамках його розширеної кредитної програми для України, які можуть бути виплачені в період до червня. Україна отримала початковий транш у розмірі 700 мільйонів доларів у листопаді.
Доповнення
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що жоден з варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не виключається, в тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT і санкції проти газопроводу "Північний потік — 2".
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.