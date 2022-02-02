На тлі можливого вторгнення в Україну: МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 49243 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 77635 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 88992 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 117058 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 124889 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111035 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130875 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167017 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178925 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215452 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 191609 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 259684 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 65582 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 35451 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58771 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 259684 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 191609 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 296419 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 415676 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 667498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 11601 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 58771 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100153 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137590 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162382 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

На тлі можливого вторгнення в Україну: МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT

На тлі можливого вторгнення в Україну: МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT

Київ • УНН

 • 17614 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від побічних ефектів і санкцій, введених західними урядами по відношенню до Росії в разі вторгнення в Україну. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає УНН з посиланням на Reuters.

Георгієва заявила, що санкції неминуче перервуть деякі фінансові транзакції і функціонування фінансової системи, особливо якщо санкції обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.

Цитата

“Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 мільярдів доларів", — сказала Георгієва.

Глава МВФ заявила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи на благо українського народу і необхідність підтримки відновлення світової економіки.

Як зазначає видання, криза призвела до підвищення цін на енергоносії, особливо в Європі, а припинення поставок зерна з України може посилити підвищувальний тиск на ціни на продовольство.

Георгієва сказала, що у МВФ є близько 2,2 мільярда доларів в рамках його розширеної кредитної програми для України, які можуть бути виплачені в період до червня. Україна отримала початковий транш у розмірі 700 мільйонів доларів у листопаді.

Доповнення

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що жоден з варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не виключається, в тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT і санкції проти газопроводу "Північний потік — 2".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83