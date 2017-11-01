На Тернопільщині знайдено дві 100-кілограмові авіабомби

"31 жовтня піротехніки ДСНС вилучили з землі та відвезли у безпечне місце для подальшого знищення, 2 фугасні авіаційні бомби ФАБ-100 часів Другої світової війни. Пошукові роботи поблизу селища Великі Бірки наразі тривають", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що вже понад два роки фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області працюють поблизу цього селища. Триває обстеження місцевості, де 20 квітня 2015 року шукачі кольорових металів натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Всього, в період з 20 квітня 2015 року до 1 листопада цього року фахівцями ДСНС обстежено 11110 га території, виявлено 263 вибухонебезпечних предметів, в числі яких 1 фугасна товстостінна 250-кілограмова авіаційна бомба, 152 100-кілограмових фугасних авіабомб, 41 запалювальна бомба, вагою 100 та 3 вагою 2,5 кг, 2 артснаряди калібром 152 мм, 27 – калібром 85 мм та 5 – 150 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 30 підривників.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня в акваторії Київського водосховища, на північ від лиману Ошитки, на відстані 1,5 км від берега на глибині 1,5 м виявили дві німецькі авіабомби SC-250.