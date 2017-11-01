В Тернопольской области найдено две 100-килограммовые авиабомбы

"31 октября пиротехники ГСЧС изъяли из земли и увезли в безопасное место для дальнейшего уничтожения, 2 фугасные авиационные бомбы ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Поисковые работы вблизи поселка Большие Борки пока продолжаются", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что уже более двух лет специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области работают недалеко от поселка. Продолжается обследование местности, где 20 апреля 2015 года искатели цветных металлов наткнулись на фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Всего, в период с 20 апреля 2015 года до 1 ноября этого года специалистами ГСЧС обследовано 11110 га территории, обнаружено 263 взрывоопасных предметов, в числе которых 1 фугасная толстостенная 250-килограммовая авиационная бомба, 152 100-килограммовых фугасных авиабомб, 41 зажигательная бомба весом 100 и 3 весом 2,5 кг, 2 артснаряда калибром 152 мм, 27 - калибром 85 мм и 5 - 150 мм, 1 минометную мину калибром 82 мм и 30 взрывателей.

Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.