В Тернопольской области найдено две 100-килограммовые авиабомбы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116394 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105025 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104136 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102143 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Тернопольской области найдено две 100-килограммовые авиабомбы

В Тернопольской области найдено две 100-килограммовые авиабомбы

Киев  •  УНН

 • 21524 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Тернопольской области пиротехники ГСЧС изъяли из земли две советские 100-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"31 октября пиротехники ГСЧС изъяли из земли и увезли в безопасное место для дальнейшего уничтожения, 2 фугасные авиационные бомбы ФАБ-100 времен Второй мировой войны. Поисковые работы вблизи поселка Большие Борки пока продолжаются", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что уже более двух лет специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области работают недалеко от поселка. Продолжается обследование местности, где 20 апреля 2015 года искатели цветных металлов наткнулись на фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Всего, в период с 20 апреля 2015 года до 1 ноября этого года специалистами ГСЧС обследовано 11110 га территории, обнаружено 263 взрывоопасных предметов, в числе которых 1 фугасная толстостенная 250-килограммовая авиационная бомба, 152 100-килограммовых фугасных авиабомб, 41 зажигательная бомба весом 100 и 3 весом 2,5 кг, 2 артснаряда калибром 152 мм, 27 - калибром 85 мм и 5 - 150 мм, 1 минометную мину калибром 82 мм и 30 взрывателей.

Как сообщал УНН, 28 октября в акватории Киевского водохранилища, к северу от лимана Ошитки, на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м обнаружили две немецкие авиабомбы SC-250.

 

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