На Тернопільщині затримали молодого чоловіка, який підпалив два магазини і офіс
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Збаражі на Тернопільщині затримали молодого чоловіка, який підпалив 2 магазини і офіс. Про це розповіли кореспонденту УНН у поліції міста.
У місті Збаражі на Тернопільщині за одну ніч 20 річний зловмисник з метою помсти, підпалив два магазини та офісне приміщення. Як розповіли кореспонденту УНН у поліції, раніше судимого юнака оперативно затримали поліцейські.
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Наразі із затриманим працюють слідчі.
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