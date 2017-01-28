На Тернопольщине задержали молодого человека, который поджег два магазина и офис
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В городе Збараже на Тернопольщине задержали молодого человека, который поджег 2 магазина и офис. Об этом рассказали корреспонденту УНН в полиции города.
В городе Збараже на Тернопольщине за одну ночь 20-летний злоумышленник с целью мести поджег два магазина и офисное помещение. Как рассказали корреспонденту УНН в полиции, ранее судимого молодого человека оперативно задержали полицейские.
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Сейчас с задержанным работают следователи.
Как сообщал УНН, трех хулиганов осудили на Тернопольщине за избиение участника АТО.