На Тернопольщине задержали молодого человека, который поджег два магазина и офис

В городе Збараже на Тернопольщине за одну ночь 20-летний злоумышленник с целью мести поджег два магазина и офисное помещение. Как рассказали корреспонденту УНН в полиции, ранее судимого молодого человека оперативно задержали полицейские.

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Сейчас с задержанным работают следователи.

Как сообщал УНН, трех хулиганов осудили на Тернопольщине за избиение участника АТО.