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На Тернопільщині поліцейського затримали за хабарництво

На Тернопільщині поліцейського затримали за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві дільничного інспектора поліції у місті Заліщики Тернопільської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав п’ять тисяч гривень з місцевого мешканця за непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За цю суму поліцейський також обіцяв повернути чоловіку автомобіль, вилучений за начебто кермування у нетверезому стані.

Співробітники спецслужби спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою затримали лейтенанта у власному автомобілі у центрі міста під час отримання частини хабара у розмірі три тисячі гривень.

За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

 

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