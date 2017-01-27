На Тернопільщині поліцейського затримали за хабарництво

Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав п’ять тисяч гривень з місцевого мешканця за непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За цю суму поліцейський також обіцяв повернути чоловіку автомобіль, вилучений за начебто кермування у нетверезому стані.

Співробітники спецслужби спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою затримали лейтенанта у власному автомобілі у центрі міста під час отримання частини хабара у розмірі три тисячі гривень.

За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.