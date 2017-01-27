В Тернопольской области полицейского задержали за взяточничество

Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал пять тысяч гривен с местного жителя за непривлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За эту сумму полицейский также обещал вернуть мужчине автомобиль, изъятый ​​за якобы вождение в нетрезвом состоянии.

Сотрудники спецслужбы совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой задержали лейтенанта в собственном автомобиле в центре города во время получения части взятки в размере три тысячи гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.