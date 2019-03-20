На Тернопільщині перекинувся вагон потяга з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вчора, 19 березня, на Тернопільщині на перегоні Прошова-Микулинці з рейок зійшов один з вагонів потягу з пасажирами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
“Дев’ятнадцятого березня близько 20:30 середній вагон потяга перекинувся. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада Тернопільського локомотивного депо. За попередніми даними, у дизель-поїзді було три пасажирських вагони. В якийсь момент передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок”, — йдеться у повідомленні.
У вагонах перебувало понад 50 пасажирів. На щастя ніхто не постраждав.
Пасажирів пересадили в перший вагон і поїзд продовжив рух.
У поліції додали, на місці ДТП поїзд простояв приблизно 30 хвилин. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. По даному факту триває перевірка і встановлюються остаточні причини аварії.
Нагадаємо, через сходження з рейок 10 порожніх вагонів вантажного потягу на Львівщині виникла затримка руху потягів в обох напрямках, рух здійснюється реверсно по одній колії.