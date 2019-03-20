На Тернопільщині перекинувся вагон потяга з пасажирами

КИЇВ. 20 березня. УНН. Вчора, 19 березня, на Тернопільщині на перегоні Прошова-Микулинці з рейок зійшов один з вагонів потягу з пасажирами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.