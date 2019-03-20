В Тернопольськой области перевернулся вагон поезда с пассажирами

"19 марта около 20:30 средний вагон поезда перевернулся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада Тернопольского локомотивного депо. По предварительным данным, в дизель-поезде было три пассажирских вагона. В какой-то момент передняя пара колес среднего вагона сошла с рельс", - говорится в сообщении.

В вагонах находилось более 50 пассажиров. К счастью никто не пострадал.

Пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение.

В полиции добавили, на месте ДТП поезд простоял около 30 минут. При осмотре на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. По данному факту проводится проверка и устанавливаются окончательные причины аварии.

Напомним, из-за схода с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда во Львовской области возникла задержка движения поездов в обоих направлениях, движение осуществляется реверсно по одной колее.



