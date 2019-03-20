В Тернопольськой области перевернулся вагон поезда с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вчера, 19 марта, в Тернопольской области на перегоне Прошова-Микулинци с рельсов сошел один из вагонов поезда с пассажирами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
"19 марта около 20:30 средний вагон поезда перевернулся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада Тернопольского локомотивного депо. По предварительным данным, в дизель-поезде было три пассажирских вагона. В какой-то момент передняя пара колес среднего вагона сошла с рельс", - говорится в сообщении.
В вагонах находилось более 50 пассажиров. К счастью никто не пострадал.
Пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение.
В полиции добавили, на месте ДТП поезд простоял около 30 минут. При осмотре на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. По данному факту проводится проверка и устанавливаются окончательные причины аварии.
Напомним, из-за схода с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда во Львовской области возникла задержка движения поездов в обоих направлениях, движение осуществляется реверсно по одной колее.