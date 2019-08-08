На території школи під Києвом виявили археологічні пам'ятки ХІІ століття

"Оскільки та територія є історично цінною для міста Борисполя (саме в тому районі була розташована Михайлівська церква, проходили міські укріплення), нами було здійснено заходи із залучення фахівців-археологів Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини..." – повідомили в музеї.

Додамо, що працівники КПТМ "Бориспільтепломережа" після завершення робіт засипали траншею, але пообіцяли почекати з асфальтуванням.

Дослідники відвідали Бориспіль 7 серпня і оглянули зібраний у неділю матеріал.

"Частину знахідок вони датували ХІІ століттям, іншу частину - XVII-XVIII століттями, решту - ще пізніше. У цілому це відповідає вже проведеним раніше дослідженням на території Старого міста, де виявлялися три культурні горизонти, однак у даному випадку через неодноразові будівельні роботи стратиграфія порушена", - повідомили у музеї.

Спільно з працівниками музею, археологами Центру було заново розкопано місце, де виявлено цегляну кладку, та проведено необхідні заміри. Однак візуально визначити її вік неможливо, тож зразки поїдуть до Києва на аналіз. На цьому роботи на місці завершені.

Нагадаємо, на Львівщині археологи виявили косторізну майстерню ІХ-Х століття.