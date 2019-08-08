На территории школы под Киевом обнаружили археологические памятники ХII века
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Борисполе на территории СОШ № 1 во время проведения ремонта теплосетей найдены фрагменты кирпичной кладки, керамики и стеклянных изделий. Об этом УНН сообщили в Бориспольском государственном историческом музее.
"Поскольку эта территория является исторически ценной для города Борисполя (именно в этом районе была расположена Михайловская церковь, проходили городские укрепления), нами были предприняты меры по привлечению специалистов-археологов Киевского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия..." - сообщили в музее.
Добавим, что работники КПТМ "Бориспольтеплосеть" после завершения работ засыпали траншею, но пообещали повременить с асфальтированием.
Исследователи посетили Борисполь 7 августа и осмотрели собранный в воскресенье материал.
"Часть находок они датировали ХII веком, другую часть - XVII-XVIII веками, остальные - еще позже. В целом это соответствует уже проведенным ранее исследованиям на территории Старого города, где обнаруживали три культурных горизонта, однако в данном случае из-за неоднократных строительных работ стратиграфия нарушена", - сообщили в музее.
Совместно с работниками музея, археологами Центра заново раскопано место, где обнаружена кирпичная кладка, и проведены необходимые замеры. Однако визуально определить ее возраст невозможно, поэтому образцы поедут в Киев на анализ. На этом работы на месте завершены.
Напомним, во Львовской области археологи обнаружили косторезную мастерскую IX-X века.