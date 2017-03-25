На території набережної у Кропивницькому містяни висадили клени
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 березня. УНН. У Кропивницькому на території набережної поблизу вулиці Михайлівської містяни висадили 15 дерев клену, передає кореспондент УНН-Центр.
До заходу долучилися понад 30 містян. До екологічної акції долучилися дорослі разом з дітьми. Акція тривала близько двох годин.
“Наше місто поступово сіріє. Його треба озеленювати та повертати дерева у місто”, — зазначив дендролог Євген Ткачук.
За його словами, висаджені дерева будуть на балансі КП “Кіровоград-Благоустрій”, яке в подальшому ці клени доглядатиме.
Нагадаємо, 25 березня зранку в Голосіївському лісі у столиці з нагоди всесвітньої “Години землі” проводилася акція, спрямована на збереження лісу.
Працівники Голосіївського парку разом з волонтерами прибирали сміття у лісі та вішали кажанятники. Були запрошені спеціалісти з Аграрного університету для лікування столітніх дерев. Організаторами акції виступив “Фонд дикої природи”.
За словами працівника національного парку “Голосіївський” Андрія Хрутьби, на території Голосіївського лісу залишилося близько 30 столітніх дерев.