На территории набережной в Кропивницком горожане высадили клены

К мероприятию присоединились более 30 горожан. К экологической акции присоединились взрослые вместе с детьми. Акция длилась около двух часов.

"Наш город постепенно сереет. Его надо озеленять и возвращать деревья в город", - отметил дендролог Евгений Ткачук.

По его словам, высаженные деревья будут на балансе КП "Кировоград-Благоустройство", которое в дальнейшем за этими кленами будет ухаживать.

Напомним, 25 марта утром в Голосеевском лесу в столице по случаю всемирной "Час Земли" проводилась акция, направленная на сохранение леса.

Работники Голосеевского парка вместе с волонтерами убирали мусор в лесу и вешали убежища для летучих мышей. Были приглашены специалисты из Аграрного университета для лечения столетних деревьев. Организаторами акции выступил "Фонд дикой природы".

По словам работника национального парка "Голосеевский" Андрея Хрутьбы, на территории Голосеевского леса осталось около 30 столетних деревьев.