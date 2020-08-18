На території дитсадка у Львові під час спалювання сміття загинула працівниця

17 серпня, близько 7:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитсадка на вулиці Китайській у Львові виявлено обгоріле тіло жінки.

"Правоохоронці встановили особу загиблої – 68-річної мешканки Львова, яка була працівницею дитсадка. За попередніми даними, під час спалювання сміття на жінці загорівся одяг, проте вона не змогла самостійно погасити полум’я та померла від отриманих тілесних ушкоджень", - повідомили правоохоронці.

Тіло загиблої скеровано на судово-медичну експертизу.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, у Львові через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів.