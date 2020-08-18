На территории детсада во Львове во время сжигания мусора погибла работница
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На территории детского сада во Львове во время сжигания мусора погибла 68-летняя работница, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
17 августа, около 7:00, в полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.
"Правоохранители установили личность погибшей - 68-летней жительницы Львова, которая была сотрудницей детского сада. По предварительным данным, при сжигании мусора на женщине загорелась одежда, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений", - сообщили правоохранители.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины.
Напомним, во Львове из-за смерти пациентки будут судить трех врачей.