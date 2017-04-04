На Теремках невдовзі відкриється WOG CAFE
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За кілька місяців на столичному автовокзалі на Теремках у Києві відкриється нове WOG CAFE і WOG MARKET. Про це журналістам під час відкриття WOG CAFE в аеропорту "Жуляни" розповів директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін, передає кореспондент УНН.
“Протягом наступних кількох місяців ми запустимо перше WOG CAFE на автовокзалі. Це буде новий автовокзал на Теремках, який відкриє свої двері для пасажирів в травні або в червні, і одночасно з відкриттям автовокзалу відкриється і WOG CAFE. Окрім того, я хочу зазначити, що там буде і магазин WOG MARKET. Ми зробимо поєднання двох форматів, це магазин зручного формату і кафе швидкого харчування”, — розповів Д.Кудін.
Нагадаємо, сьогодні компанія WOG офіційно відкрила WOG CAFE у аеропорту Київ. Таким чином, мережа WOG CAFE поза межами АЗК нараховує вже 21 заклад: 3 кава-пойнти, 4 кафе сіті-формату та 14 кафе у потягах Інтерсіті.