На Теремках невдовзі відкриється WOG CAFE

“Протягом наступних кількох місяців ми запустимо перше WOG CAFE на автовокзалі. Це буде новий автовокзал на Теремках, який відкриє свої двері для пасажирів в травні або в червні, і одночасно з відкриттям автовокзалу відкриється і WOG CAFE. Окрім того, я хочу зазначити, що там буде і магазин WOG MARKET. Ми зробимо поєднання двох форматів, це магазин зручного формату і кафе швидкого харчування”, — розповів Д.Кудін.

Нагадаємо, сьогодні компанія WOG офіційно відкрила WOG CAFE у аеропорту Київ. Таким чином, мережа WOG CAFE поза межами АЗК нараховує вже 21 заклад: 3 кава-пойнти, 4 кафе сіті-формату та 14 кафе у потягах Інтерсіті.