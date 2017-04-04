На Теремках вскоре откроется WOG CAFE

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105158 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161911 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119072 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104873 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107230 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155165 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На Теремках вскоре откроется WOG CAFE

На Теремках вскоре откроется WOG CAFE

Киев  •  УНН

 • 5936 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Через несколько месяцев на столичном автовокзале на Теремках в Киеве откроется новое WOG CAFE и WOG MARKET. Об этом журналистам во время открытия WOG CAFE в аэропорту "Жуляны" рассказал директор по розничным продажам WOG Денис Кудин, передает корреспондент УНН.

"В течение следующих нескольких месяцев мы запустим первое WOG CAFE на автовокзале. Это будет новый автовокзал на Теремках, который откроет свои двери для пассажиров в мае или в июне, и одновременно с открытием автовокзала откроется и WOG CAFE. Кроме того, я хочу отметить, что там будет и магазин WOG MARKET. Мы сделаем сочетание двух форматов, это магазин удобного формата и кафе быстрого питания", - рассказал Д.Кудин.

Напомним, сегодня компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает уже 21 заведение: 3 кофе-пойнты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.

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