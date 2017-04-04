На Теремках вскоре откроется WOG CAFE
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Через несколько месяцев на столичном автовокзале на Теремках в Киеве откроется новое WOG CAFE и WOG MARKET. Об этом журналистам во время открытия WOG CAFE в аэропорту "Жуляны" рассказал директор по розничным продажам WOG Денис Кудин, передает корреспондент УНН.
"В течение следующих нескольких месяцев мы запустим первое WOG CAFE на автовокзале. Это будет новый автовокзал на Теремках, который откроет свои двери для пассажиров в мае или в июне, и одновременно с открытием автовокзала откроется и WOG CAFE. Кроме того, я хочу отметить, что там будет и магазин WOG MARKET. Мы сделаем сочетание двух форматов, это магазин удобного формата и кафе быстрого питания", - рассказал Д.Кудин.
Напомним, сегодня компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает уже 21 заведение: 3 кофе-пойнты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.