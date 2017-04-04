На Теремках вскоре откроется WOG CAFE

"В течение следующих нескольких месяцев мы запустим первое WOG CAFE на автовокзале. Это будет новый автовокзал на Теремках, который откроет свои двери для пассажиров в мае или в июне, и одновременно с открытием автовокзала откроется и WOG CAFE. Кроме того, я хочу отметить, что там будет и магазин WOG MARKET. Мы сделаем сочетание двух форматов, это магазин удобного формата и кафе быстрого питания", - рассказал Д.Кудин.

Напомним, сегодня компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает уже 21 заведение: 3 кофе-пойнты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.