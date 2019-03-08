На Тайвані стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Землетрус магнітудою 5,3 стався сьогодні в морській акваторії поблизу повіту Тайдун на Тайвані. Про це інформує УНН з посиланням на “Синьхуа”.
"Сьогодні, 8 березня о 10:32 за пекінським часом в морській акваторії поблизу повіту Тайдун на Тайвані стався землетрус магнітудою 5,3", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається в повідомленні, епіцентр підземних поштовхів розташовувався за координатами 22,46 градуса північної широти і 121,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 11 км.
Нагадаємо, у Грузії стався землетрус магнітудою 4. Підземні поштовхи були зафіксовані в 00:21 за тбіліським часом.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,2 стався в суботу на північному японському острові Хоккайдо в районі, прилеглому до південної частини Курил.