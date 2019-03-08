"Сегодня, 8 марта в 10:32 по пекинскому времени в морской акватории вблизи уезда Тайдун на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, эпицентр подземных толчков располагался по координатам 22,46 градуса северной широты и 121,34 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 11 км.



Напомним, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4. Подземные толчки были зафиксированы в 00:21 по тбилисскому времени.



Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил.