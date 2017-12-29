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На святкових столах українців буде більше сурогату, ніж легальної горілки - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Напередодні свят очікувано зростає попит на алкогольні напої. Однак, в цьому році традиційний приріст продажів компаній не дотягує до показників ні минулого, ні, тим паче, позаминулого років. І причин такої тенденції кілька. Про це в коментарі УНН розповіла Генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.

На святкових столах українців буде більше сурогату, ніж легальної горілки - експерт

“Почнемо з того, що в цілому цей рік для виробників горілки був непростий. Вітчизняний ринок дуже висококонкурентний з одного боку, і більш, ніж на половину тінізований — з іншого. В таких умовах нарощувати виробництво і продажу дуже складно, тим більше, якщо врахувати фактор значного збідніння населення”, — сказала вона.

За словами експерта, легкодоступність сурогатного алкоголю для споживача і відсутність співвідносного за завдану шкоду покарання відбирають у легального виробника не те щоб заробіток, але і сам сенс алкогольного бізнесу.

“Сьогодні з однієї пляшки горілки „білий“ виробник з вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник „тіньового бізнесу“ — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача ця різниця сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, — пояснила вона.

Івушкіна зазначила, що за рік тільки кілька вітчизняних алкогольних брендів показали хороші показники приросту продажів. Серед них і горілка “Arctica”, зобов’язана своїм успіхом відсутності домішок.

“Всі інші бренди в кращому випадку топчуться на місці, в гіршому втрачають рівно на стільки, на скільки набуває нелегал. Аналогічна ситуація і з передноворічним продажами. Очікуваного приросту немає, хоча на столі у кожного українця стоятимуть і горілка, і вино. Просто офіційні напої замінять підпільними. Подивимося, скільки потім з’явиться повідомлень про отруєння алкоголем. Це закономірно. На жаль”, — додала вона.

Експерт закликає українців не ризикувати і не ставити під загрозу благополуччя і здоров’я своїх сімей.

“Вибираючи алкоголь українського виробника, ви не заплатите всі гроші світу, але гарантовано отримаєте якісний продукт”, — додала Івушкіна.

Як повідомляв УНН, пляшка якісної української горілки до святкового столу коштує близько 90-100 грн.

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