На праздничных столах украинцев будет больше суррогата, чем легальной водки - эксперт

“Начнем с того, что в целом этот год для водочников был непростой. Отечественный рынок очень высококонкурентный с одной стороны, и более, чем на половину тенизирован - с другой. В таких условиях наращивать производство и продажи очень сложно, тем более, если учесть фактор значительного обеднения населения”, - сказала она.

По словам эксперта, легкодоступность суррогатного алкоголя для потребителя и отсутствие соизмеримого за нанесенный вред наказания отбирают у легального производителя не то чтобы заработок, но и сам смысл алкогольного бизнеса.

“Сегодня с одной бутылки водки “белый” производитель с вычетом всех налогов, сборов, затрат на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель “теневого бизнеса” - 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя эта разница сегодня критична, и выбор, к сожалению, очевиден”, - пояснила она.

Ивушкина отметила, что за год только несколько отечественных алкогольных брендов показали хорошие показатели прироста продаж. Среди них и водка “Arctica”, обязанная своим успехом отсутствием примесей.

“Все остальные бренды в лучшем случае топчатся на месте, в худшем теряют ровно на столько, на сколько приобретает нелегал. Аналогичная ситуация и с предновогодними продажами. Ожидаемого прироста нет, хотя на столе у каждого украинца будут стоять и водка, и вино. Просто официальные напитки заменят подпольными. Посмотрим, сколько потом появится сообщений об отравлениях алкоголем. Это закономерно. К сожалению”, - добавила она.

Эксперт призывает украинцев не рисковать и не ставить под угрозу благополучие и здоровье своих семей.

“Выбирая алкоголь украиснкого производителя, вы не заплатите все деньги мира, но гарантировано получите качественный продукт”, - добавила Ивушкина.

Как сообщал УНН, бутылка хорошей украинской водки к праздничному столу стоит порядка 90-100 грн.