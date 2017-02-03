На Світлодарській дузі загинула дівчина-лікар із Дніпропетровщини
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У боях на Світлодарській дузі загинула дівчина-лікар із Дніпропетровщини. Про це повідомив Facebook волонтер Юрій Мисягін, пише УНН-Центр.
“Сьогодні вдень на передовій загинула дівчина-лікар, уродженка Дніпропетровської області і хлопець з Запоріжжя. І кілька людей поранені,” — йдеться у повідомленні.
Як зазначив волонтер, рідні та близькі загиблих вже оповіщені працівниками військкоматів про трагедію.
Раніше повідомлялось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Підполковника служби з НС Д.Трєтєйкіна досі оперують.
Нагадаємо, британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова у нього є загроза втрати ока.