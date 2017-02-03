На Светлодарской дуге погибла девушка-врач с Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В боях на Светлодарской дуге погибла девушка-врач с Днепропетровщины. Об этом сообщил Facebook волонтер Юрий Мисягин, пишет УНН-Центр.
"Сегодня днем на передовой погибла девушка-врач, уроженка Днепропетровской области и парень из Запорожья. И несколько человек ранены ", - говорится в сообщении.
Как отметил волонтер, родные и близкие погибших уже оповещены работниками военкоматов о трагедии.
Ранее сообщалось, что водитель ГСЧС Сергей Горбень погиб во время обстрела боевиками Авдеевки. Подполковника службы по ЧС Д.Третейкина до сих пор оперируют.
Напомним, британского фотографа с ранениями доставили в больницу им. Мечникова у него есть угроза потери глаза.