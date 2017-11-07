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На Сумщині затримали дезертира з автоматом

На Сумщині затримали дезертира з автоматом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Військовослужбовця строкової служби затримали сьогодні на Сумщині після того як солдат втік з добового наряду разом зі зброєю та набоями до неї. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.

“6 листопада 2017 року, під час несення служби в добовому наряді солдат з метою ухилитись від обов’язків військової служби самовільно залишив територію військової частини А1476 разом з виданою йому зброєю — автоматом АКС-74 та 60 набоями до нього”, — повідомили у прес-службі.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 (Дезертирство, — ред.) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також повідомляється, що організовано провадження досудового слідства, у ході якого, будуть встановлені причини і умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 3 листопада група оперативного реагування військової комендатури міста Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала озброєнного військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв’язку з самовільним залишенням військової частини.

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