На Сумщині затримали дезертира з автоматом

“6 листопада 2017 року, під час несення служби в добовому наряді солдат з метою ухилитись від обов’язків військової служби самовільно залишив територію військової частини А1476 разом з виданою йому зброєю — автоматом АКС-74 та 60 набоями до нього”, — повідомили у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики на Донбасі самовільно залишають позиції та звільнюються

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 (Дезертирство, — ред.) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також повідомляється, що організовано провадження досудового слідства, у ході якого, будуть встановлені причини і умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 3 листопада група оперативного реагування військової комендатури міста Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала озброєнного військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв’язку з самовільним залишенням військової частини.