В Сумской области задержали дезертира с автоматом

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116406 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103245 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106023 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93698 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102143 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143030 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Сумской области задержали дезертира с автоматом

В Сумской области задержали дезертира с автоматом

Киев  •  УНН

 • 19988 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Военнослужащего срочной службы задержали сегодня на Сумщине после того как солдат бежал с суточного наряда вместе с оружием и патронами к нему. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"6 ноября 2017, во время несения службы в суточном наряде солдат с целью уклониться от обязанностей военной службы самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданным ему оружием - автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему", - сообщили в пресс-службе.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 (Дезертирство, - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также сообщается, что организовано досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.

Напомним, 3 ноября группа оперативного реагирования военной комендатуры города Счастье совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала вооруженного военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным отлучением из воинской части.

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