В Сумской области задержали дезертира с автоматом

"6 ноября 2017, во время несения службы в суточном наряде солдат с целью уклониться от обязанностей военной службы самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданным ему оружием - автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему", - сообщили в пресс-службе.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 (Дезертирство, - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также сообщается, что организовано досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.

Напомним, 3 ноября группа оперативного реагирования военной комендатуры города Счастье совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала вооруженного военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным отлучением из воинской части.