На Сумщині за фактом підробки документів пов’язаних із виборчим законодавством відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Довірена особа одного з кандидатів у президенти при перевірці документів на подання членів дільничих виборчих комісій виявив факти підробки документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
“Учора до поліції звернулась довірена особа одного з кандидатів у Президенти України з заявою про виявлений ним факт підробки документів. Чоловік пояснив: з центрального штабу кандидата він отримав доручення перевірити факт подання до окружної виборчої комісії списку громадян у члени виборчих комісій від їх кандидата. Прибувши на місце, він затребував пакет матеріалів з поданням для уточнення інформації. І виявив серед інших документів підроблені”, — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що за словами заявника центральний штаб кандидата не надавав до даної окружної комісії жодних аналогічних документів, і сам він нічого подібного не підписував. На думку заявника, подання довіреної особи про включення вказаних у списку громадян є не що інше, як підробка документів.
Наразі інформацію за даним повідомленням внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1ст. 358 КК України (підроблення документів) та проводять відповідне досудове розслідування.
Нагадаємо, виборчий бюлетень, виготовлений для голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року, має 10 ступенів захисту від підробки.