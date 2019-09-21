МВС: трьох посадовців підозрюють у присвоєнні кількох мільйонів гривень з ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Сумській області трьох посадовців з підрядних організацій підозрюють у присвоєнні понад двох мільйонів гривень з ремонту доріг у місті Кролевець. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
Повідомляється, що протягом 2016 — 2017 років по вулицях Виноградова та Зелена міста Кролевець проводили капітальний ремонт дорожнього покриття. Для проведення даних робіт міська рада виділила 3 млн. 600 тис. гривень та уклала угоди про проведення ремонтних робіт з чотирма підрядними організаціями.
“В ході проведення слідчих дій по даному факту було встановлено, що в ході проведення ремонту доріг, посадовими особами підрядних організацій умисно внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт, довідок про витрачені кошти на придбаний будівельний матеріал тощо, що призвело до укладання неякісного дорожнього покриття, майже вдвічі завищено площу укладених бетонних плит. Дані факти підтверджені проведеними експертизами”. — йдеться повідомленні.
Поліція повідомила посадовців про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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