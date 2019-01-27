На Сумщині судять двох чоловіків, які вкрали сокиру, лом та праску
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Слідчі СВ Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом крадіжки металевих виробів. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.
Інцидент трапився 20 листопада 2018 року. У селі Скелька Охтирського району двоє чоловіків обікрали будинок. З помешкання забрали сокиру, лом та праску. Вкрали, також, металеві щипці-кусачки, електричний подовжувач, відро, розчинник "Уайт-спирит", 6 лампочок розжарювання та ін.
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Кримінальне провадження було відкрите 11 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, - ред.). Розслідування триває.
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