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На Сумщині СБУ попередила теракт на військовому об’єкті

На Сумщині СБУ попередила теракт на військовому об’єкті

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили терористичний акт на одному з військових об’єктів Сумщини, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні структури регіону", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що на початку грудня зловмисник отримав з Росії нове завдання.

"За задумом кураторів він мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних Сил України. Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу був переданий через “закладку". Співробітники СБ України затримали зловмисника під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом", - наголосили в СБУ.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Львівщині судитимуть чотирьох осіб, які обвинувачуються у замаху на скоєння теракту.

Українські Національні Новини

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