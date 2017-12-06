На Сумщині СБУ попередила теракт на військовому об’єкті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили терористичний акт на одному з військових об’єктів Сумщини, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні структури регіону", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували, що на початку грудня зловмисник отримав з Росії нове завдання.
"За задумом кураторів він мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних Сил України. Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу був переданий через “закладку". Співробітники СБ України затримали зловмисника під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом", - наголосили в СБУ.
Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Львівщині судитимуть чотирьох осіб, які обвинувачуються у замаху на скоєння теракту.