В Сумской области СБУ предупредила теракт на военном объекте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли террористический акт на одном из военных объектов Сумской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как источник. Мужчина, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание.
"По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство эквивалентен почти двум килограммам тротила был передан через "закладки". Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом", - отметили в СБУ.
Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщал УНН, на Львовщине будут судить четырех человек, которые обвиняются в покушении на совершение теракта.