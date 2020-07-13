На Сумщині понад 65% медперсоналу протестували на антитіла до covid-19

Там уточнили, що загальна кількість медперсоналу по області становить 18 тис. 46 осіб.

"ІФА-скринінг проведений 11 893 працівникам або 65,9%", - розповіли в Сумській ОДА.

В облдержадміністрації додали, що пацієнтам, які направлені на планову госпіталізацію або операцію ІФА-скринінг проводиться у 94% випадків.

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"У 6% (при наявності у хворого імуносупресії) здійснюється обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції", - розповіли в ОДА.

Зауважимо, що показник Сумщини з охоплення медиків ІФА-тестуванням виявися досить високим, особливо на фоні, Київщини, де з усіх тестуванням забезпечили тільки 10% медичних працівників.

Нагадаємо, лише 7% медиків Ужгородського пологового будинку пройшли ІФА-тести.

Також нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту.