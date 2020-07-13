В Сумской области более 65% медперсонала протестировали на антитела к covid-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 58032 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103522 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108441 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136244 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111547 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132850 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102629 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104642 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102117 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В Сумской области более 65% медперсонала протестировали на антитела к covid-19

В Сумской области более 65% медперсонала протестировали на антитела к covid-19

Киев  •  УНН

 • 23508 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. 65,9% медперсонала Сумской области прошли ИФА-тестирование на выявление антител к covid-19. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Сумской областной государственной администрации.

Там уточнили, что общее количество медперсонала по области составляет 18 тыс. 46 человек.

"ИФА-скрининг проведен 11893 работникам или 65,9%", - рассказали в Сумской ОГА.

В облгосадминистрации добавили, что пациентам, направленным на плановую госпитализацию или операцию ИФА-скрининг проводится в 94% случаев.

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"У 6% (при наличии у больного иммуносупрессии) осуществляется обследование методом полимеразной цепной реакции", - рассказали в ОГА.

Отметим, что показатель Сумской области по охвату медиков ИФА-тестированием оказался достаточно высоким, особенно на фоне, Киевской области, где тестированием обеспечили только 10% медицинских работников.

Напомним, только 7% медиков Ужгородского роддома прошли ИФА-тесты.

Также напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты.

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