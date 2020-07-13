В Сумской области более 65% медперсонала протестировали на антитела к covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. 65,9% медперсонала Сумской области прошли ИФА-тестирование на выявление антител к covid-19. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Сумской областной государственной администрации.
Там уточнили, что общее количество медперсонала по области составляет 18 тыс. 46 человек.
"ИФА-скрининг проведен 11893 работникам или 65,9%", - рассказали в Сумской ОГА.
В облгосадминистрации добавили, что пациентам, направленным на плановую госпитализацию или операцию ИФА-скрининг проводится в 94% случаев.
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"У 6% (при наличии у больного иммуносупрессии) осуществляется обследование методом полимеразной цепной реакции", - рассказали в ОГА.
Отметим, что показатель Сумской области по охвату медиков ИФА-тестированием оказался достаточно высоким, особенно на фоне, Киевской области, где тестированием обеспечили только 10% медицинских работников.
Напомним, только 7% медиков Ужгородского роддома прошли ИФА-тесты.
Также напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты.