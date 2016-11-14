На Сумщині чоловіка засуджено до 9 років за розбійні напади на жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Сумщині чоловіка засуджено до дев'яти років позбавлення волі за серійні напади на жінок. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у грудні 2015 року, перебуваючи в м. Полтава, помітив на безлюдній вулиці жінку, у якої в руках була сумка. Зловмисник підбіг ззаду до потерпілої та відразу наніс їй декілька ударів у обличчя, після чого жінка впала, а зовмисник зірвав з потерпілої сережки, вихопив сумочку та, перевіривши кишені безпорадної жінки, забрав іще й мобільний телефон. Використовуючи подібну схему вже в Охтирці, обвинувачений здійснив напад на чергову жертву в січні поточного року. Тоді з жінки, яка від отриманих ударів втратила свідомість, нападник зірвав годинник, каблучку та сумочку.
Суд визнав 21-річного чоловіка винним за ч. 1 та 2 ст. 187 (розбій, вчинений повторно) КК України та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу на жінок.