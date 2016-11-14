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15 марта, 19:03 • 109990 просмотра

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В Сумской области мужчина осужден к 9 годам за разбойные нападения на женщин

В Сумской области мужчина осужден к 9 годам за разбойные нападения на женщин

Киев • УНН

 • 6903 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Сумской области мужчина осужден к 9 годам лишения свободы за серийные нападения на женщин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый в декабре 2015 года, находясь в г. Полтава, заметил на пустынной улице женщину, у которой в руках была сумка. Злоумышленник подбежал сзади к потерпевшей и нанес ей несколько ударов в лицо, после чего женщина упала, а злоумышленник сорвал с потерпевшей серьги, выхватил сумочку и, проверив карманы беспомощной женщины, забрал еще и мобильный телефон. Используя подобную схему уже в Ахтырке, обвиняемый совершил нападение на очередную жертву в январе текущего года. Тогда с женщины, которая от полученных ударов потеряла сознание, нападающий сорвал часы, забрал кольцо и сумочку.

Суд признал 21-летнего мужчину виновным по ч. 1 и 2 ст. 187 (разбой, совершенный повторно) УК Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы за совершение разбойного нападения на женщин.

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