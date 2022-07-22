На створення центрів професійної досконалості у профтехах буде виділено 20 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розпорядження щодо підписання угоди між МОН, УФСІ та німецьким банком KfW. Згідно з угоди 20 млн євро буде виділено на створення центрів професійної досконалості у профтехах. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.
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«Сьогодні, 22 липня 2022 року, Уряд схвалив розпорядження щодо підписання угоди між МОН, УФСІ та німецьким банком KfW. 20 млн євро планують виділити на створення центрів професійної досконалості в закладах професійної освіти. Розбудова відбуватиметься в межах проєкту «Професійна освіта у Східному партнерстві», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що у період відбудови України профосвіта буде на піку популярності та затребуваності, а це означає, що ми маємо створити найкращі умови навчання для таких фахівців.
«Саме центри професійної досконалості стануть відповіддю на такий виклик. Це абсолютно новий тип профтехів – з інноваційною технікою та європейськими підходами до навчання», – зазначив Шкарлет.
У МОН повідомляють, що Центри професійної досконалості стануть освітніми осередками з висококваліфікованими педагогами та управлінцями, а також інклюзивними приміщеннями. Отримувати якісну професійну освіту там зможуть учні та дорослі.
Проект реалізовуватиметься Міністерством освіти і науки, Українським фондом соціальних інвестицій і KfW (німецьким державним банком).
Доповнення
До закладів профосвіти зможуть вступати поза конкурсом і вчитися безоплатно, зокрема діти військовослужбовців ЗСУ, військових і правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків та особи, яким таке право надано відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.