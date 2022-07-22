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На створення центрів професійної досконалості у профтехах буде виділено 20 млн євро

На створення центрів професійної досконалості у профтехах буде виділено 20 млн євро

Київ • УНН

 • 111461 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розпорядження щодо підписання угоди між МОН, УФСІ та німецьким банком KfW. Згідно з угоди 20 млн євро буде виділено на створення центрів професійної досконалості у профтехах. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні, 22 липня 2022 року, Уряд схвалив розпорядження щодо підписання угоди між МОН, УФСІ та німецьким банком KfW. 20 млн євро планують виділити на створення центрів професійної досконалості в закладах професійної освіти. Розбудова відбуватиметься в межах проєкту «Професійна освіта у Східному партнерстві», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що у період відбудови України профосвіта буде на піку популярності та затребуваності, а це означає, що ми маємо створити найкращі умови навчання для таких фахівців.

«Саме центри професійної досконалості стануть відповіддю на такий виклик. Це абсолютно новий тип профтехів – з інноваційною технікою та європейськими підходами до навчання», – зазначив Шкарлет.

У МОН повідомляють, що Центри професійної досконалості стануть освітніми осередками з висококваліфікованими педагогами та управлінцями, а також інклюзивними приміщеннями. Отримувати якісну професійну освіту там зможуть учні та дорослі.

Проект реалізовуватиметься Міністерством освіти і науки, Українським фондом соціальних інвестицій і KfW (німецьким державним банком).

Доповнення

До закладів профосвіти зможуть вступати поза конкурсом і вчитися безоплатно, зокрема діти військовослужбовців ЗСУ, військових і правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків та особи, яким таке право надано відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

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