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На столичному підприємстві “АТЕК” проводили слідчі дії за санкцією суду - поліція

На столичному підприємстві “АТЕК” проводили слідчі дії за санкцією суду - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчі Нацполіції на столичному підприємстві “АТЕК” проводили комплекс необхідних слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого незаконного заволодіння майном за санкцією суду, з посиланням на прес-службу Нацполіції повідомляє УНН.

Такі слідчі дії відбуваються на території кількох регіонів держави. Вони здійснені під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном ПрАТ “АТЕК” на загальну суму понад 54 млн. гривень.

Сьогодні, 23 березня, такий комплекс необхідних слідчих дій слідчі Головного слідчого управління Нацполіції проводять за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та на підставі судових рішень ‒ на території декількох регіонів держави.

Нагадаємо, у Національному корпусі заявили, що столичну базу “азовського руху” в АТЕКу оточили правоохоронці, а всередину зайшла оперативна група та криміналісти.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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