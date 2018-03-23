На столичном предприятии "АТЕК" проводили следственные действия с санкции суда - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Следователи Нацполиции на столичном предприятии "АТЕК" проводили комплекс необходимых следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом с санкции суда, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает УНН.
Такие следственные действия происходят на территории нескольких регионов страны. Они совершенные под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЕК" на общую сумму более 54 млн. гривен.
Сегодня, 23 марта, такой комплекс необходимых следственных действий следователи Главного следственного управления Нацполиции проводят по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины и на основании судебных решений - на территории нескольких регионов страны.
Напомним, в Национальном корпусе заявили, что столичную базу "азовского движения" в АТЕКа окружили правоохранители, а внутрь зашла оперативная группа и криминалисты.