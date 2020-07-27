На столичному Хрещатику сьогодні вранці горіла адмінбудівля

"Вогнеборці встановили, що займання виникло у серверній на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі, яке супроводжувалось сильним задимленням. О 8:53 рятувальники ліквідували загоряння, після чого провели роботи по випуску диму із приміщень", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасили на вул. Хрещатик, 12.

"Причина пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає", – додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві горіла дев’ятиповерхівка, під час пожежі загинула жінка літнього віку.