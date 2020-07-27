На столичном Крещатике сегодня утром горело админздание
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На столичном Крещатике сегодня утром горело административное здание, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"Пожарные установили, что возгорание возникло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания, которое сопровождалось сильным задымлением. В 8:53 спасатели ликвидировали возгорание, после чего провели работы по выпуску дыма из помещений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушили на ул. Крещатик, 12.
"Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве горела девятиэтажка, во время пожара погибла женщина пожилого возраста.