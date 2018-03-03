На столичному бульварі Вернадського сталася стрілянина: поранено чоловіка

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Святошинському районі Києва під час конфлікту на побутовому ґрунті з пістолету поранено чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Києві, передає УНН.

"До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Вернадського поранено чоловіка. Слідчо-оперативна група територіального управління поліції негайно виїхала на виклик. Поліцейські з’ясували, між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс бійку: правопорушник дістав пістолет - і поранив чоловіка в ногу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, постраждалого із пораненнями стегна забрала "швидка". Він перебуває під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує. Оперативники розпочали комплекс розшукових заходів для затримання правопорушника.

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області колишній учасник АТО при спробі затримання застосував автомат “Калашнікова” та гранату проти поліцейських.

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