На столичном бульваре Вернадского произошла стрельба: ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Святошинском районе Киева во время конфликта на бытовой почве из пистолета ранен мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Вернадского ранен мужчина. Следственно-оперативная группа территориального управления полиции выехала на вызов. Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет - и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает. Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя.
По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Броварском районе Киевской области бывший участник АТО при попытке задержания применил автомат "Калашникова" и гранату против полицейских.