На столичних Осокорках виявили тіло 30-річного чоловіка: поліція з'ясовує обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві поліцейські з’ясовують обставини смерті 30-річного чоловіка на одній із вулиць житлового масиву Осокорки. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.
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"Сьогодні вночі (27 жовтня) до чергової частини поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вулиці Завальній виявили тіло чоловіка без ознак життя", — ідеться у повідомленні.
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За попередніми даними, між компанією знайомих виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вдарив іншого. Згодом 30-річного потерпілого без ознак життя виявили перехожі та викликали поліцію.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого доправили на судово-медичну експертизу.
Факт події зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Наразі проводять досудове розслідування.
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