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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На столичних Осокорках виявили тіло 30-річного чоловіка: поліція з'ясовує обставини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві поліцейські з’ясовують обставини смерті 30-річного чоловіка на одній із вулиць житлового масиву Осокорки.  Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.

На столичних Осокорках виявили тіло 30-річного чоловіка: поліція з'ясовує обставини

Цитата

"Сьогодні вночі (27 жовтня) до чергової частини поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вулиці Завальній виявили тіло чоловіка без ознак життя", — ідеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, між компанією знайомих виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вдарив іншого. Згодом 30-річного потерпілого без ознак життя виявили перехожі та викликали поліцію.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого доправили на судово-медичну експертизу.

Факт події зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Наразі проводять досудове розслідування.

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