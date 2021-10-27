На столичных Осокорках обнаружили тело 30-летнего мужчины: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве полицейские выясняют обстоятельства смерти 30-летнего мужчины на одной из улиц жилого массива Осокорки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Цитата
"Сегодня ночью (27 октября) в дежурную часть полиции Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на придомовой территории дома по улице Завальной обнаружили тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, между компанией знакомых возник конфликт, во время которого один из мужчин ударил другого. Позже 30-летнего потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие и вызвали полицию.
Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Факт происшествия зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Сейчас проводят досудебное расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейского в Херсонской области нашли в лесу повешенным