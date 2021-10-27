На столичных Осокорках обнаружили тело 30-летнего мужчины: полиция выясняет обстоятельства

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"Сегодня ночью (27 октября) в дежурную часть полиции Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на придомовой территории дома по улице Завальной обнаружили тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, между компанией знакомых возник конфликт, во время которого один из мужчин ударил другого. Позже 30-летнего потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие и вызвали полицию.

Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Факт происшествия зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Сейчас проводят досудебное расследование.

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