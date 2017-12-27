На стелах деяких АЗС зросли ціни – моніторинг

КИЇВ. 27 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 27 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 30,27 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.