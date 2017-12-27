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На стелах некоторых АЗС выросли цены - мониторинг

Киев • УНН

 • 10477 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 27 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,27 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

На стелах некоторых АЗС выросли цены - мониторинг

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,27 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 31,47 грн, а дизтопливо — в среднем 27,83 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 28,11 грн за литр, А-95 — 28,98 грн за литр, А-95+ — 30,31 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,91 грн за литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские АЗС предлагает покупать топливо по биткоины

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,40 грн за литр, А-95 — 26,90, А-95+ — 27,52 грн за литр и дизтоплива — 24,55 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,25 грн за литр;
• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO — 12,98 грн на литр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal — 12,35 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.

Украинские Национальные Новости

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