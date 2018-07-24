На залізничній станції у Запорізькій області сталася аварія: травмувалися пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На залізничній станції Пологи у Запорізькій області під час підведення локомотива до пасажирського поїзда травмувалися пасажири. Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
"Сьогодні вранці на станції Пологи (Запорізька область) у ході підведення локомотива до пасажирського поїзда № 227 Київ – Бердянськ було допущено перевищення швидкості під час з'єднання, що призвело до травмування пасажирів (забиття, садна, опіки тощо)", - йдеться в повідомленні.
На місце події викликали карети швидкої допомоги. За попередньою інформацією, медичну допомогу надано 26 пасажирам.
"Двох пасажирів – жінку з дитиною – госпіталізовано до Пологівської міської лікарні", - уточнили в "Укрзалізниці".
Пасажирський поїзд відправлений за маршрутом слідування із затримкою на 1 годину 35 хвилин.
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Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули та ще 73 постраждали внаслідок аварії на залізниці в Туреччині.